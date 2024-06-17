شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يتابع ميدانيًا الحالة المطرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" جهود قوات الدفاع المدني بالحج بالمشاعر المقدسة وجاهزيتهم وتواجدهم الميداني أثناء هطول الأمطار، حفاظًا على سلامة وخدمة ضيوف الرحمن وتواجدها المكثف من قبل الإشراف الوقائي بالدفاع المدني لرصد أي مخالفه تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.

تجهيزات استقبال ضيوف الرحمن وكانت المديرية العامة للدفاع المدني عززت استعداداتها في جميع أرجاء المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات والساحات المحيطة بها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكدت المديرية العامة جاهزيتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة، لتقديم خدمات الدفاع المدني والخدمات.