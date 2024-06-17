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الدفاع المدني يتابع ميدانيًا الحالة المطرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

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عبدالعزيز العمري - مشعر منى  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" جهود قوات الدفاع المدني بالحج بالمشاعر المقدسة وجاهزيتهم وتواجدهم الميداني أثناء هطول الأمطار، حفاظًا على سلامة وخدمة ضيوف الرحمن وتواجدها المكثف من قبل الإشراف الوقائي بالدفاع المدني لرصد أي مخالفه تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.

تجهيزات استقبال ضيوف الرحمن

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني عززت استعداداتها في جميع أرجاء المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات والساحات المحيطة بها لاستقبال ضيوف الرحمن.
وأكدت المديرية العامة جاهزيتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة، لتقديم خدمات الدفاع المدني والخدمات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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