شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": العظمى الآن في مكة ومنى 39 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 39 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.

