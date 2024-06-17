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"الأرصاد": العظمى الآن في مكة ومنى 39 مئوية

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الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 39 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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