شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية "بشرى - نسك" لتوفير عبوات زمزم بمقر إقامة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة الزمازمة مبادرة أجهزة الخدمة الذاتية "بشرى - نسك" في مساكن الحجاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغيرهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تم تطويرها لقراءة بطاقة نسك الخاصة بالحجاج عبر تقنيات حديثة والتي تتيح للحجاج الحصول على عبوة ماء زمزم اثرائية مرة واحدة خلال اليوم الواحد.

توفير ماء زمزم للحجاج في مساكنهم وتهدف شركة الزمازمة من خلال مبادرة أجهزة الخدمة الذاتية "بشرى - نسك" إلى توفير عبوات ماء زمزم للحجاج في مساكنهم في مكة المكرمة باستخدام بطاقة نسك الخاصة بضيوف الرحمن، التي تم توزيع من خلالها أكثر من 10 آلاف عبوة حتى الآن بمقر إقامة ضيوف خادم الحرمين الشريفين بمشعر منى، إضافًة إلى أعمال الفرق الميدانية التي توفر عبوات ماء زمزم في مساكن الحجاج على مدار الساعة.

يشار إلى أن مبادرة (جهاز الخدمة الذاتية بشرى) حصلت على جائزة ⁧‫مبدعون‬⁩ والمقدمة من وزارة الحج والعمرة ضمن مسار الخدمات الأساسية في المنتدى السنوي "صناع الإبداع‬⁩"، وتعمل شركة الزمازمة على تطويرها بشكل دائم لمواكبة المستجدات لخدمة ضيوف الرحمن.