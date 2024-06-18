شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ"اليوم": الحرارة ما دون 45 مئوية على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

عقيل العقيل

الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم" بأن درجات الحرارة في المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، ستكون أقل مما كانت عليه خلال اليومين الماضين، تتراوح ما دون الـ 45 درجة مئوية، والرطوبة معتدلة والأجواء صافية مع احتمالية تكون تشكيلات بسيطة من السحب، وتكون الأجواء غائمة جزئيا على الأجزاء الشرقية بالمشاعر المقدسة.وأضاف "العقيل": "الأجواء الله مستقرة في المدينة المنورة ودرجات الحرارة تكون في منتصف الأربعينيات المئوية، وحالة الطرق الرابطة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مستقرة بوجه عام مع ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط خفيف للرياح المثيرة للأتربة والغبار في ساعات الظهيرة اليوم وغداً خصوصاً في الطريق الرابط بين مكة المكرمة حتى المدينة المنورة والأجواء بشكل عام مستقرة".