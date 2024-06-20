السعودية | قرابة 14 ساعة بالدول العربية.. “الزعاق”: اليوم سنعيش أطول يوم وأقصر ليلة في السنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق، إنه في تمام الساعة 11:51 دقيقة من مساء اليوم الخميس، ستصل الشمس إلى مدار السرطان بعد انقطاع دامَ لمدة سنة تقريبًا، وهذا يدل على أننا سنعيش أطول يوم وأقصر ليلة في السنة، يوم الخميس، وسيكون طول النهار في الدول العربية قرابة 14 ساعة، ونعيش أقصر ظل في السنة؛ حيث سيدخل الصيف عند الفلكيين، وبداية الحر اللاهب عند العامة.

وأضاف الزعاق: هذا هو موعد بداية الحر اللاهب، الذي تجتمع فيه رمض الأرض ورياح السموم، والعامة يقولون “لا حر إلا بعد الانصراف”.

وتابع في فيديو على حسابه في “إكس” أن الحج هذا العام صادف أطول نهار وأقصر ليال في السنة، وهذا لم يحصل منذ 33 عامًا، ولن يتكرر إلا بعد 33 عامًا مثلها.

وأكمل أن الشمس ستتعامد على مدار السرطان يوم 20 أو 21 أو 22 يونيو، وبعد 464 عامًا أي في عام 2488م؛ ستتعامد الشمس على مدار السرطان يوم 19 يونيو.

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