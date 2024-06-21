السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، نجران، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من تلك الخليج 365، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلاً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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