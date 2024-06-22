شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يُرحب باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رَحَّبَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان أرمينيا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه قرار شجاع يعكس وقوف أرمينيا في الجانب الصحيح من التاريخ.

وقال أبو الغيط في بيان اليوم: إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م.

وناشد الأمين العام للجامعة العربية، كافة الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد، اتخاذ القرار السليم أخلاقيًا والصحيح قانونيًا وسياسيًا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال، باعتبار ذلك يمثل مظهرًا من مظاهر تجسيد حل الدولتين، وإسهامًا حقيقيًا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.



الاعتراف بدولة فلسطين