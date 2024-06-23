السعودية | “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نوّهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميّزة عبر منصة “أبشر” اليوم الأحد.

وأوضحت “المرور” أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيّاً.

وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 24 يونيو، ويمكن المشاركة عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في: الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.