شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نحقق إنجازات في مكافحة المخدرات بجهود استثنائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إن الوزارة سخرت كل إمكانياتها في مكافحة المخدرات، بناء على توجيهات ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وأعلن وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، على منصة إكس، تحقيق إنجازات في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، بجهود استثنائية عبر خطط أمنية استباقية. وجدد وزير الداخلية التأكيد أن جهود الوزارة مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.
وأعلن وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، على منصة إكس، تحقيق إنجازات في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، بجهود استثنائية عبر خطط أمنية استباقية. وجدد وزير الداخلية التأكيد أن جهود الوزارة مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.