السعودية | «ساما» يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية (نقد)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية (نقد)، إذ تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له أمس (الأحد)، أن هذه الخطوة جاءت ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعماً للتطور الرقمي.

وأوضح أنها ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي السعودي، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة، وأيضاً تسهيل الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من وإلى حسابات الجهات الحكومية. وأشار إلى أن المنصة تستهدف تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والمساهمة في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.

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