مبادرات للتوعية بمشكلات السمع والسكتة الدماغية في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت مبادرات للتوعية بمشكلات السمع والسكتة الدماغية، نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية 4537 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، حيث نفذت بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق رؤية 2030 من خلال التشجيع على المشاركة في الأعمال التطوعية ودعمها. وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية المهندس هتان حموده، أن عدد المتطوعين المشاركين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 364 متطوعا ومتطوعة، فيما بلغ إجمالي الفرص التطوعية المنشورة على «منصة أصدقاء جدة» حتى تاريخه 521 فرصة، مشيرا إلى أن من ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة إفطار الجود الرمضانية لذوي الإعاقة، ومبادرات للتوعية بمشكلات السمع، والتوعية بالسكتة الدماغية، ومبادرة للتوعية بإصابات الركبة، ومبادرة تميز للتوعية باضطرابات طيف التوحد، ومبادرات جدة متنفسنا لتنظيف الشواطئ، ومبادرات زراعة الشتلات تزامنا مع أسبوع البيئة، إضافة لماراثون الحمدانية. المبادرات التطوعية: مبادرة إفطار الجود الرمضانية لذوي الإعاقة.

مبادرات للتوعية بمشكلات السمع.

التوعية بالسكتة الدماغية.

مبادرة للتوعية بإصابات الركبة.

مبادرة تميز للتوعية باضطرابات طيف التوحد.

مبادرات جدة متنفسنا لتنظيف الشواطئ.

مبادرات زراعة الشتلات تزامنا مع أسبوع البيئة.

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