شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن نتائج القبول المبدئي للعام الجامعي 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول المبدئي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1446هـ.

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات المرشحين على تأكيد القبول خلال الـ 48 ساعة القادمة لضمان عدم فقدان فرصة القبول، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة: taibahu.edu.sa.

