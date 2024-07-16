شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك فهد.. تواصل لجان التسجيل في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان اليوم, أعمال لجان القبول والتسجيل للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(68) لحملة الثانوية العامة، يرافقه نائب المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، وذلك في مقر الكلية بمدينة الرياض.واطلع اللواء الميمان خلال جولته على سير إجراءات القبول المبدئي، وأعمال اللجان في إنهاء إجراءات المتقدمين.ونوه بالجهود التي تبذلها الكلية في تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة.