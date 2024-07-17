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تدشين مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في غينيا

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واس - كوناكري 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كوناكري بجمهورية غينيا، والمقام خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو2024م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 2.350 مريضًا، وتوزيع 350 نظارة طبية، وتنفيذ 57 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح التام.
مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في غينيا - واس

نور السعودية

وأوضح السفير الدكتور فهاد الرشيدي أن المشروع سيحد - بمشيئة الله- من تفشي العمى وأمراض العيون المختلفة بين محدودي الدخل في جمهورية غينيا، مبينًا أن الحملات التطوعية السعودية أسهمت في تنمية روح العطاء ونشر ثقافة العمل الخيري لدى شباب الوطن وفقًا لما دعت إليه رؤية المملكة 2030.
مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في غينيا - واس

ويأتي ذلك امتدادًا للحملات التطوعية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون حول العالم.
مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في غينيا - واس
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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