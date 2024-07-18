شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش تعزيز العلاقات مع سفير قبرص لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة السيد مايكل أليكسيوس فيدونس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

