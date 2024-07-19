شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها لـ 251 مستفيدًا والان نبدء بالتفاصيل

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العيادات الطبية المتنقلة

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 251 مستفيدًا خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 47 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 144 حالة، وعيادة الباطنية 57 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالة واحدة.كما راجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان , وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 70 مريضًا.وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 249 فردا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 5 أشخاص.