شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي.. اعرف أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

تحسين الكفاءة وجودة المحتوى

رؤية السعودية 2030

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي لعام 2024، وهو مؤشر سنوي يقيس كفاءة وأداء المواقع الإلكترونية الحكومية وجودة محتواها الرقمي.يهدف المؤشر إلى جعل هذه المواقع مصادر موثوقة وذات كفاءة عالية تعرّف بإنجازات ومبادرات المملكة محليًّا وعالميًّا.وأوضحت الهيئة أن المؤشر يقيس أداء المواقع الإلكترونية الحكومية وفقًا لمنظورين رئيسيين: الكفاءة الفنية وجودة المحتوى.ويشتمل كل منظور على مجموعة من المحاور والمعايير الفرعية التي يتم تقييم المواقع بناءً عليها، ويعد هذا المؤشر "المؤشر الوطني الرابع" ضمن إطار دعم التحول الرقمي الحكومي وتعزيز الهوية الوطنية على محركات البحث العالمية.يعمل المؤشر على تحسين كفاءة المواقع الإلكترونية الحكومية وجودة محتواها، مما يُمكّن الجهات الحكومية من معرفة مستوى كفاءة مواقعها وتحديد المحاور التي تحتاج إلى تحسينها، بالإضافة إلى ذلك، يتيح تبادل قصص النجاح الوطنية للاستفادة من تجاربها.ويهدف المؤشر إلى مواكبة التوجهات الحديثة لتحسين محركات البحث العالمية، ودعم مسؤولي المحتوى في الجهات الحكومية في إعداد محتوى قيم وسهل الوصول للجمهور المستهدف.تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لتطوير البنية الرقمية للجهات الحكومية ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية.يهدف ذلك إلى جعل المواقع الحكومية تنافس على الظهور في النتائج الأولى لمحركات البحث العالمية، وتصبح المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار.وهذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.