شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في أماكن ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المرور السعودي تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن إدارات المرور ضبطت 2057 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة. ضبط المركبات المخالفة جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة،.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.