الاتحاد العربي لكرة اليد يعلن مواعيد بطولاته في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - انقضت أعمال اللجنة التنفيذية رقم 3 للاتحاد العربي لكرة اليد في القاهرة برئاسة فاضل النمر، رئيس الاتحاد، وفاخر بن علي آل غاشي الأمين العام للاتحاد، حيث استقر الاتحاد على مواعيد بطولاته خلال عام 2024.

وستقام ما يقارب من 13 بطولة وتجمع للأندية والمنتخبات، حيث ستستضيف مصر البطولة العربية الـ39 لأندية أبطال الدوري والكأس "رجال" في الفترة من 19 إلى 29 سبتمبر القادم.

وجاءت أبرز قرارات الاجتماع كالتالي:

1- اعتماد تحديث لائحة المسابقات والعقوبات واللائحة المالية وعرضها على الجمعية العمومية القادمة.

2- اصدار لائحة الاستثمار والتسويق تشجيعا لإيجاد مدخلات للاتحاد العربي خلال المرحلة المقبلة ولإيجاد مصادر دخل للاتحاد.

3- اعتماد إقامة الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد بالعاصمة العراقية بغداد يوم 23 مايو 2024

4- إطلاق برنامج لمساعدة عدد من الدول العربية لتطوير كرة اليد لديها ودعمها بالأدوات الرياضية والكوادر الفنية لتطوير عناصر اللعبة من حكام ومدربين وكوادر إدارية والتنسيق مع الاتحاد الدولي لإقامة بطولة عربية ضمن برنامج (ترافي) ودعم.

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