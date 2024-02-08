"نشعر بخيبة أمل".. تصريحات مدرب جنوب أفريقيا بعد الهزيمة من نيجيريا بالكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، شعوره بخيبة الأمل بعد الهزيمة بركلات الترجيح من نيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال هوجو خلال تصريحات على قناة بي إن سبورتس: "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا خسرنا في النهاية بركلات الترجيح، ويجب أن نفتخر بجهد اللاعبين".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة وقوية أمام منتخب نيجيريا الصعب وكان علينا التحلي بالصبر لأننا إذا سجلنا الفرص الضائعة لفزنا بالمباراة".

واختتم هوجو: "جنوب أفريقيا أثبتت طوال البطولة أنها منتخب محترم جدا".

وخسر منتخب جنوب أفريقيا من نيجيريا، بركلات الترجيح 4-2، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

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