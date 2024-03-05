آرسنال يكتسح شيفيلد بسداسية رائعة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق آرسنال فوزاً كاسحاً على مضيفه شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

بدأ آرسنال المباراة بقوة وفرض سيطرته تماماً على ملعب اللقاء أمام إستسلام واضح من مضيفه شيفيلد.

تقدم مارتن أوديجارد بهدف مبكر لآرسنال منذ الدقيقة الخامسة قبل أن يضاعف الجانرز النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف عن طريق النيران الصديقة بعدما أحرز جايدن بوجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13.

واصل آرسنال ضغطه الهجومي الكاسح بعد الهدفين المبكرين بحثاً عن إضافة المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة 15 سجل مارتينيللي ثالث اهداف آرسنال قبل أن يحرز الدولي الألماني كاي هافيرتز رابع الأهداف.

وسجل لاعب الوسط ديكلان رايس الهدف الخامس للجانرز في الدقيقة 39 لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 5-0.

الشوط الثاني

هدأ رتم العب في الشوط الثاني رغم إحتفاظ آرسنال بأسلوب العب الهوجومي ومحاولاته المستمرة لإضافة المزيد من الأهداف.

ونجح بن وايت في إحراز الهدف السادس للجانرز في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بعد الهدف إنحصرت الكرة في وسط الملعب وأجرى أرتيتا المدير الفني لآرسنال عدة تغيرات لمنح الفرصة لعدد كبير من لاعبيه.

استمرت المحاولات من الجانبين في الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 6-0.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 13 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.