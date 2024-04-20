شاهد.. هدف أحمد حجازي في شباك الحزم

ياسر رشاد - القاهرة - قاد أحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة فريقه للانتصار على الحزم بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما بين اتحاد جدة والحزم، قبل أن ينجح حجازي في تسجيل هدف الفوز لصالح العميد في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي بعد كرة عرضية وصلت للدولي المصري، يضربها رأسية تصطدم في مدافع الحزم وتصل إلى الحارس الذي يتصدى لها قبل أن ترتد إلى حجازي الذي يسددها في الشباك.

شاهد هدف حجازي

موقف اتحاد جدة والحزم:

بتلك النتيجة رفع فريق اتحاد جدة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يأتي الحزم المركز الأخير برصيد 16 نقطة.