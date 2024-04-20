جوارديولا بعد الفوز على تشيلسي : ما يحدث لنا غير مقبول وغير طبيعي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي استيائه التام من جدولة مباريات فريقه خلال الموسم الحالي بعد خوضه مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأنجليزي مساء السبت بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهته مع ريال مدريد الأسباني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا .

وكان مانشيستر سيتي قد تأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأنجليزي بعد فوزه المتأخر على منافسه تشيلسي بهدف مقابل لاشىء سجله نجمه الأسباني برناردو سيلفا قبل نهاية المباراة ليصعد مانشيستر سيتي الى المباراة النهائية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس الأتحاد الأنجليزي الذي حققه الموسم الماضي .

وعقب نهاية مباراة مانشيستر سيتي امام تشيلسي على ملعب ويميلي قال جوارديولا : ما يحدث امر غير مقبول . منافسين في نفس المسابقة مانشيستر يونايتد و كوفنتري و تشيلسي لم يلعبوا خلال هذا الاسبوع وجعلونا نلعب امام تشيلسي عقب مباراتنا مع ريال مدريد مباشرة .

وأضاف المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي: ما يحدث غير ممكن وغير مقبول . نعلم اننا في بلد استثنائي في كرة القدم لكن ما يحدث ليس في مصلحة صحة الاعبين . حتى الان لا أدرك كيف تجاوزنا تشيلسي بحالة لاعبينا الحالية بعد ١٢٠ دقيقة امام ريال مدريد . اعلم ان الاتحاد لم يجري اي تعديلات لكني لا أملك سوى الكلمات التي اقولها هنا . لماذا لم نلعب مساء الغد ( الاحد ) ليكون لنا يوم راحة إضافي. مانشيستر يونايتد وتشيلسي و كوفنتري لم يلعبوا خلال منتصف الاسبوع الماضي فماذا كان سيحدث ؟ .