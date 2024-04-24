ملف رياضة الخليج 365.. عودة رباعي الأهلي.. عرض سعودي لضم عاشور.. وموقف مصابي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الثلاثاء، أبرزها عرض سعودي لضم إمام عاشور، وموقف مصابي فريق الزمالك، و عودة رباعي الأهلي للتدريبات الجماعية.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

عرض سعودي لضم إمام عاشور ورد مفاجئ للأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق، وجود عرض من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عودة نجما الزمالك للتدريبات الجماعية

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رباعي الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي

انتظم رباعي النادي الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور والشناوي وديانج، في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أرسنال يقسو على تشيلسي بخماسية في الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت مباراة أرسنال وتشيلسي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدافع الزمالك ينهي المرحلة الأخيرة للتعافي من الإصابة

ينهي اليوم الثلاثاء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا