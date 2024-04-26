الأهلي يهزم بطل الجزائر في افتتاح البطولة الأفريقية سيدات

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، فوزًا مهمًّا على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، ضمن افتتاح البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأهلي من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.



نتائج المباراة..

الشوط الأول بنتيجة 25-9.

الشوط الثاني بنتيجة 25-10.

الشوط الثالث بنتيجة 25- 11.



وأعلن الكابتن محمود الخطيب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال المراسم التي ‏شهدت طابور عرض للفرق المشاركة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الأهلي والسجون الكيني وناصرية شباب بجاية الجزائري.