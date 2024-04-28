مباراة الزمالك ودريمز الغاني مهددة بالإلغاء.. تفاصيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة التي ستلعب على استاد بابا يارا.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب من دون أهداف، حيث يسعى الفريق الأبيض للفوز الليلة من أجل حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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وتواجه مباراة الزمالك ودريمز اليوم شبح الإلغاء وذلك بسبب احتمالية سقوط أمطار رعدية وقت المباراة، وسط معدل رطوبة يبلغ إ56% وقد يصل إلى 74%.

وكانت مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ضد الترجي التونسي التي لعبت الجمعة في دوري أبطال إفريقيا قد توقفت فترة كبيرة بسبب عاصفة رعدية وكانت مهددة بالإلغاء قبل أن تستقر الأوضاع وتستأنف مرة أخرى.

واستقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل للفريق الأبيض مكون من..

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

الهجوم : أحمد مصطفى “زيزو” – سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.