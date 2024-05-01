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مدافع جزائري ولاعب زد.. شوبير يكشف اهتمامات الأهلي لتدعيم مركز الدفاع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، قائمة اهتمامات الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي مهتم بالتعاقد مع مصطفى العش أو محمد إسماعيل أو إياد العسقلاني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف:" لكن على رأس تدعيم مركز قلب الدفاع، زين الدين بلعبيد مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري".

الجدير بالذكر، انضم زين الدين إلى فريق اتحاد العاصمة في موسم 2020/21 قادما من نصر حسين داي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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