آسنال يدرس بيع جابرييل خيسوس للتعاقد مع مهاجم جديد

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن مكان المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لم يعد مضمونا داخل فريق الارسنال بعدما أكدت تقارير صحفية انجليزية ان إدارة المدفعجية مستعدة للتفاوض مع الاندية الراغبة في ضم المهاجم البرازيلي من اجل التعاقد مع مهاجم جديد يقود هجوم الارسنال في الموسم القادم.

وقالت صحيفة ذي اتلتيك البريطانية ان المدير الفني لفريق الارسنال الأسباني مايكل ارتيتا وصف جابرييل خيسوس عندما تم التعاقد معه عام ٢٠٢٢ انه غير شكل كرة القدم داخل الارسنال الا انه على ما يبدو الارسنال مقبل على تغيير جديد .

واشارت ذي اتلتيك ان إدارة الارسنال بعد النظر في احتياجات الفريق في الموسم المقبل وجدت ان الاولوية هي التعاقد مع مهاجم متميز لقيادة هجوم الارسنال خاصة وان أداء كاي هافيريتز كان مقنعا في مركز الجناح عندما غاب جابرييل خيسوس بداعي الإصابة وبالتالي فإن الادارة ترى إمكانية بيع خيسوس خلال الانتقالات الصيفية القادمة والاستفادة من العائد المادي في صفقة ضم المهاجم المنتظر .

وأضافت الصحيفة البريطانية ان موقف جابريل خيسوس ينطبق ايضا على ايدي نيكيتيا الذي لا تمانع الإدارة في مناقشة العروض التي ستصل للتعاقد معه .

يذكر ان تعاقد الارسنال مع جابريل خيسوس ممتد حتى عام ٢٠٢٧ .