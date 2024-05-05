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تشكيل تشيلسي لمواجهة وست هام فى الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق ، بقيادة ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد فى ديربي لندن، والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الممتاز.

ويضم تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة وست هامكل من:

بيتروفيتش ، تشالوباه، تياجو سيلفا، بادياشيل، كوكوريلا، جالاجير، كايسيدو، مادويكي، بالمر، مودريك، جاكسون.

ويبحث فريق تشيلسي عن فوز جديد من أجل مواصلة انتصاراته للوصول إلى مركز مؤهل للعب في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

ويدخل فريق تشيلسي مباراته أمام وست هام وهو في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، في حين يخوض وست هام مباراته أمام تشيلسي وهو في المركز التايع برصيد 49 نقطة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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