بعد الخناقة الشهيرة.. أول تعليق من كلوب بعد تألق صلاح أمام توتنهام

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالمستويات الفنية التي قدمها الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز وقدرته على قيادة الريدز للفوز على توتنهام بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الرياضية: "محمد صلاح كان استثنائيًا اليوم".

أضاف يورجن كلوب: "نحن متميزون حتى لا نكون كذلك. لقد كانت مباراة جيدة حقًا. يمكن لتوتنهام الضغط على أستون فيلا مرة أخرى للحصول على دوري أبطال أوروبا. في الأمور ذات الأداء العالي، تحتاج إلى شرارة. أود أن أقول ثلاث نقاط كافية وأعتقد اللاعبون أن أنفيلد كان مكانًا خاصًا اليوم، لقد تقدمنا بنتيجة 4-0، وقمت بإجراء التغييرات وخسرنا التنظيم.

أوضح كلوب: "كنا جيدين تقريبًا في جميع المجالات هجوميًا. التمريرات كانت جيدة، الكثير من الأشياء كانت جيدة، بقينا هادئين طالما أنهم لا يكسرون الخطوط فلا بأس، دعهم يمررون. لقد أحببت لعبتنا"، الكثير من الأهداف كانت رائعة”.

تابع يورجن كلوب: "سأكذب إذا قلت إنني في قمة مشاعري ولكن لدي مباراة أخرى. في غضون أسبوعين، سيكون هناك يوم آخر. لقد قلت ذلك من قبل، أنا أحب كل شيء في هذا النادي. سنرى كيف ستكون هذه المباراة. ربما تنهمر ولا يمكننا البقاء في الخارج لفترة طويلة. بالمناسبة، هناك احتمال كبير أن تمطر.

فاز فريق ليفربول الإنجليزي، على نظيره فريق توتنهام، بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 16 من اللقاء، وأضاف أندي روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

قلص توتنهام الفارق بعدما أحرز الهدفين الأول والثانى عن طريق ريشارليسون وسون هيونج مين فى الدقيقتين 73 و77.

ويحتل ليفربول، الذي ودع نظريا المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 78 نقطة

في المقابل، يحتل توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة