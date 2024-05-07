دورتموند يتأهب لسان جيرمان في إياب دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون بوروسيا دورتموند على بعد 90 دقيقة فقط من التأهل للمباراة النهائية عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال لكرة القدم.

ويملك بوروسيا دورتموند أفضلية نسبية كونه حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل فيما يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين للتأهل مباشرة، وفي حال فوزه بفارق هدف سيضطر الفريق لخوض شوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح.

وبعد أن فشل باريس سان جيرمان في استغلال الفرص العديدة في مباراة الذهاب، حيث قدم المهاجم السابق لدورتموند عثمان ديمبلي أداء كارثيا أمام فريقه السابق، قدم نجم دورتموند نيكلاس فولكروج درسا لرجال لويس إنريكي في قسوة الهجوم، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .36

ولكن يهدف سان جيرمان لأن يكون أول فريق في تاريخ البطولة يصل إلى المباراة النهائية بعد الخسارة في مباراتي الذهاب بدور الثمانية والدور قبل النهائي، علما بأنه كان قد قلب تأخره في مباراة دور الثمانية أمام برشلونة.

وتعهد لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، عقب مباراة الذهاب، بأن يتأهل فريقه للنهائي من مباراة الإياب.

في المقابل، يعلم إدين ترزيتش، مدرب دورتموند، صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه، خاصة وأن التأهل لم يحسم بعد، وقال عقب مباراة الذهاب «إن المهمة لم تحسم بعد».

وأضاف «قدمنا مباراة جيدة للغاية ، فوز بفارق ضئيل، كان الأداء الجماعي رائعا، أردنا هذه الأفضلية البسيطة، ندرك أن الأسبوع المقبل ستكون المواجهة أكثر صعوبة».

قبل المواجهة :