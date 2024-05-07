شكرا لقرائتكم خبر تفوق على ماكس وهزمه... ميامي تسجل فوزا تاريخيا لنوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مساء أمس الأول منافسات جائزة ميامي الكبرى للفورمولا1 على حلبة ميامي اوتودروم إنترناشيونال في الجولة السادسة من هذا الموسم، استطاع من خلالها فريق المكلارين تحقيق الفوز عن طريق السائق البريطاني لاندو نوريس، وحل الهولندي ماكس فريستابن بطل العالم آخر 3 مواسم ومتصدر الترتيب هذا العام ثانيا، وأتى سائق الفيراري شارل لوكلير ثالثا.

الفوز الأول

حقق لاندو نوريس أولى انتصاراته المستحقة في الفورمولا1 بعد طول انتظار، بعد فوزه بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا1، مستفيدا من سيارة الأمان بشكل مثالي، منهيا سباقه أمام ماكس فيرستابن وشارل لوكلير. وبذلك بات نوريس أول سائق يحرز انتصاره الأول على الإطلاق في أمريكا منذ ميكيلي ألبوريتو في 1982.

ويعد هذا الفوز لفريق المكلارين هو الأول للفريق منذ انتصار دانيال ريكاردو في سباق جائرة إيطاليا 2021، حيث كان ذلك آخر انتصار للفريق قبل فوز نوريس في ميامي.

حضور سعودي

شهدت جائرة ميامي الكبرى حضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، إضافة إلى وزير الاستثمار خالد الفالح لمتابعة السباق. كما أن السعودية ضمن روزنامة الموسم لسباقات الفورمولا 1، حيث استضافت حلبة كورنيش جدة منافسات الجولة الثانية هذا الموسم، وقد بدأت السعودية منذ 2021 باستضافة سباقات الفورمولا 1 ولمدة 10 سنوات.

يشار إلى أن المملكة تعمد على إنشاء حلبة القدية التي تنتهي أعمال البناء بها عام 2027 لتكون جاهزة لاستقبال هدير محركات سيارات الفورمولا 1 والتنافس على أرضها، والعالم أجمع ينتظر هذه الحلبة خصوصا بعد الكشف عن التصاميم الخاصة بها والتي لقيت رواجا عالميا بجمالية التصميم، وينتظر الجميع بكل حماس الانتهاء منها وجاهزيتها.

عقوبات

كانت العقوبات حاضرة خلال سباق جائزة ميامي على السائقين المرتكبين للأخطاء أثناء مجريات السباق، وقد تحصل سائق فريق الهاس كيفن ماغنوسن على عقوبة 10 ثوان بعد اصطدامه بالأمريكي لوجان سارجينت سائق فريق الوليام. وهي ليست العقوبة الوحيدة له هذا الأسبوع فقد حصل على عقوبة أيضا خلال السباق القصير بلغت 35 ثانية بعد خروجه المتكرر عن مسار الحلبة أثناء السباق.

ولم يكن الدنماركي الوحيد الذي تحصل على عقوبة، فقد عوقب الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق الفيراري بـ5 ثوان بعد حادث احتكاكه مع الأسترالي أوسكار بياستري خلال السباق الرئيسي، مما جعله يخسر مركزه الرابع لصالح سيرجو بيريز ويتراجع إلى المركز الخامس بعد تطبيق العقوبة.

الطريق لهزيمة ماكس

بعد انقضاء 6 جولات من منافسات هذا الموسم لا يزال الهولندي ماكس فريستابن بطل العالم آخر 3 مواسم متصدرا ترتيب البطولة برصيد 136 نقطة بعد أن حقق الفوز 4 مرات العام وخسر جولتين فقط، واستطاع سائقان من كسر هيمنة الهولندي على السباقات.

الأول كان كارلوس ساينز سائق فريق فيراري خلال سباق أستراليا الذي اضطر ماكس للانسحاب منه بعد عطل في سيارته، بينما كان الثاني لاندو نوريس الذي استطاع إجبار ماكس من احتلال المركز الثاني وحرمانه من الفوز بجائزة ميامي.

ومن الطريف أن كلا السائقين وقبل هزيمة ماكس دخل كل منهما المستشفى ليعود ويفوز بالسباق التالي، فقد دخل ساينز المستشفى في جدة لإجراء عملية جراحية وعاد بعدها ليفوز بجائزة أستراليا، وكذلك لاندو نوريس الذي أصيب بأنفه في امستردام قبل سباق ميامي.

نقاط من جائزة ميامي:

شهدت الجائزة حضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.

حقق البريطاني لاندو نوريس سائق المكلارين فوزه الأول في عالم الفورمولا1.

حقق فريق المكلارين الفوز الأول لهم منذ فوز ريكاردو بجائزة إيطاليا 2021.

خسر ماكس فريستابن للمرة الثانية هذا العام بعد خسارة سباق أستراليا وفاز في باقي الجولات.

حافظ ماكس فريستابن على الصدارة برصيد 136 نقطة موسعا الفارق بينه وبين الوصيف إلى 33 نقطة.

عزز فريق الريدبول صدارته لبطولة الصانعين برصيد 239 نقطة وبفارق 52 نقطة عن الوصيف.

ترتيب الفرق بنهاية الجولة السادسة:

ريدبول: 239 نقطة.

فيراري: 187 نقطة.

مكلارين: 124 نقطة.

مرسيدس: 64 نقطة.

أستون مارتن أرامكو: 42 نقطة.

آربي فيزا: 19 نقطة.

هاس: 7 نقاط.

ألبين: 1 نقطة.

ترتيب السائقين الـ10 الأوائل بنهاية الجولة السادسة: