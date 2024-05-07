رونالدو يحتفل بتتويج سبورتنغ لشبونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، على طريقته الخاصة بتتويج فريقه الأم سبورتنغ لشبونة بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخ النادي الأحد.

وحسم سبورتنغ لقبه العشرين في المسابقة مستفيدا من سقوط ملاحقه وغريمه بنفيكا، بطل الموسم الماضي، على أرض فاماليكاو 0 - 2 في المرحلة الـ32.

وشارك النجم كريستيانو رونالدو في الاحتفالات بلقب الدوري البرتغالي الذي حققه سبورتنغ، والذي كان لاعبا لصفوفه في أصناف الشبان قبل رحلته نحو الاحتراف خارج البرتغال، برسالة تهنئة نشرها عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب «صاروخ ماديرا» الذي كان أحد ناشئي «الأسود» وشارك معه للمرة الأولى كلاعب محترف قبل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد «تهانينا أيها الأبطال».

وعبر «الدون» عن فرحة وارتباطه الكبير بناديه، الذي ارتدى طيلة هذا الموسم طقما بديلا يحمل العلامة التجارية الخاصة بالنجم كريستيانو رونالدو (CR7)، كما أن مركز التدريبات الخاص بالفريق يحمل اسم «أكاديمية كريستيانو رونالدو» كما يعلو البوابة رقم «7» بالنادي صورة للاعب واسمه.

وعلى جانب آخر وبرغم إحراز اللقب العشرين، فإن سبورتنغ ما يزال بعيدا جدا في صراع الزعامة التاريخية مع بنفيكا وبورتو، اللذين يحتلان المركزين الأوليين، من حيث عدد الألقاب بـ38 و30 على التوالي.

وبعد صيام دام 18 عاما عاد سبورتنغ إلى منصة التتويج عام 2021، قبل أن ينحني مجددا أمام بورتو وبنفيكا اللذين أحرزا اللقب في الموسمين الماضيين.

وسيخوض سبورتنغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما اكتفى هذا الموسم بالمشاركة في «يوروبا ليغ»، حيث انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد أتالانتا الإيطالي.