دي بروين يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

حسم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، قائد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من مغادرة فريقه والانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، فأن الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لن يناقش أي عرض إلا مع نهاية الموسم الحالي.

ويسعى كل من الاتحاد والنصر والقادسية، على ضم اللاعب المخضرم دي بروين، في ميركاتو الصيف.

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ويسعى نادي النصر، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لدعم صفوفه الهجومية، بينما يتطلع القادسية لبناء فريق قوي بعد تأهله إلى دوري روشن.

ويأمل نادي اتحاد جدة السعودي، لتدارك أخطاء الموسم الحالي، وضم لاعبين كبار قادرين على صناعة الفارق.

الجدير بالذكر أن عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروين، مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2025.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- آرسنال: 83 نقطة

2- مانشستر سيتي: 82

3- ليفربول: 75

4- أستون فيلا: 67 نقطة

5- توتنهام: 60

6- نيوكاسل يونايتد: 56

7- مانشستر يونايتد: 53 نقطة

8- تشيلسي: 51

9- وست هام: 49

10- بورنموث: 48 نقطة