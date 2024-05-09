فاطمة عمر تكشف كواليس بداياتها مع رفع الأثقال وتفضيل اللعبة عن غيرها

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت فاطمة عمر لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، وأسطورة الدورات الأولمبية، كواليس بداياتها مع لعبة رفع الأثقال.

وقالت فاطمة عمر خلال تصريحات في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "في البداية لم تكن الرياضة قي حساباتي، وفضلت ممارسة رفع أثقال عندما علمت بها، وقررت أن ألعب أصعب لعبة ممكن بنت تلعبها".

وأكملت أسطورة الدورات الأولمبية: "وسبب ذلك أنني كنت أريد أن أثبت أنه ليس هناك مستحيل على الإطلاق، ولم يوجهني أحد للعب الرياضة، بدأت أشوف الرياضيين المصريين المتميزين، وكانوا مصدر إلهام لي".

يذكر أن فاطمة عمر أعلنت اعتزالها اللعب بعد مسيرة استمرت 31 سنة في رياضة رفع الاثقال، حيث حققت رقما قياسيا بفوزها بـ 6 ميداليات في البارالمبياد.

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.