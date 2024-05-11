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سون على رأس تشكيل توتنهام أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة 37 من عمر الممتاز للموسم الحالي.

ويأتي المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين على رأس تشكيل توتنهام الرسمي أمام بيرنلي.

تشكيل توتنهام أمام بيرنلي

حراسة المرمى: فيكاريو. 

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين وسكيب. 

خط الوسط: بيسوما، سار وماديسون. 

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سون وجونسون. 

الجدير بالذكر أن توتنهام يأتي في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، برصيد 85 نقطة، بينما يأتي اَرسنال في الوصافة بـ 83 نقطة، فيما يحل ثالثًا برصيد 78 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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