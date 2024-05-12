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موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي آرسنال و مانشستر يونايتد مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الممتاز. 

 

آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

 

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية .

 

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

وتذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، عبر قناة beIN sports HD 1.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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