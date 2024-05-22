شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت 3 مباريات اليوم الثلاثاء 21/5/2024 في الجولة الـ 24 ببطولة دوري Nile ، حيث واجه طلائع الجيش نظيره الجونة، فيما استضاف بلدية المحلة نظيره الداخلية، بينما واجه سيراميكا فريق البنك الأهلي.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي..

طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع الجونة فى صراع المنطقة الدافئة بالدوري

تعادل فريقا طلائع الجيش والجونة، سلبيا في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024.

سيراميكا يهزم البنك الأهلى بهدف من النيران الصديقة فى دورى Nile

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة ، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile .

بلديلة المحلة يستعيد ذاكرة الانتصارات فى دورى nile بعد غياب ويهزم الداخلية

فاز بلدية المحلة على الداخلية بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى).