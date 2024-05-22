7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 21 مايو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اجتماعات مكثفة فى الأهلي لخروج نهائي دوري الأبطال بشكل جيد، طبيب بيراميدز يكشف إصابة على جبر وخضوعه لفحوصات طبية فى ميونيخ 10 أيام، كولر يمنح كهربا وعدا بالمشاركة فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى.

اجتماعات مكثفة فى الأهلي لخروج نهائي دوري الأبطال بشكل جيد

تعقد لجنة تنظيم المباريات فى النادى الأهلي سلسلة اجتماعات مكثفة فى الأيام الحالية، من أجل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم مباراة إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى.

طبيب بيراميدز يكشف إصابة على جبر وخضوعه لفحوصات طبية فى ميونيخ 10 أيام