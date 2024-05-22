شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 21 مايو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اجتماعات مكثفة فى الأهلي لخروج نهائي دوري الأبطال بشكل جيد، طبيب بيراميدز يكشف إصابة على جبر وخضوعه لفحوصات طبية فى ميونيخ 10 أيام، كولر يمنح كهربا وعدا بالمشاركة فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى.
اجتماعات مكثفة فى الأهلي لخروج نهائي دوري الأبطال بشكل جيد
تعقد لجنة تنظيم المباريات فى النادى الأهلي سلسلة اجتماعات مكثفة فى الأيام الحالية، من أجل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم مباراة إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى.
طبيب بيراميدز يكشف إصابة على جبر وخضوعه لفحوصات طبية فى ميونيخ 10 أيام
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن خضوع علي جبر مدافع وقائد الفريق لفحوصات طبية تحت إشراف أحد أفضل الأطباء في مدينة ميونيخ بألمانيا، لمتابعة حالة الإصابة التي يعاني منها اللاعب والتي أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية.
الزمالك يستقر على إجراء جراحة الصليبى لأحمد حمدى فى ألمانيا
استقر مسئولو نادى الزمالك على سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضى في مباراة نهضة بركان المغربى بنهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي توج الفريق الأبيض بلقبها.
كولر يمنح كهربا وعدا بالمشاركة فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى
منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلي لاعبه محمود كهربا مهاجم الفريق وعداً بالمشاركة فى نهائى دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى وذلك خلال الجلسة التى جمعت الثنائى فى المران الاخير.
حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أمر مناقشة أي عروض خليجية لرحيل محمد الشناوي، حارس المرمي، في الميركاتو الصيفي.
ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى لمعسكر منتخب مصر يوم 3 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
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