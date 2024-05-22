شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فريق بيراميدز يتصدر جدول بطولة الدوري بعد ما أقيمت 3 مباريات اليوم في الجولة الـ 24 ببطولة دوري Nile ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 50 نقطة.

وأقيمت 3 مباريات اليوم الثلاثاء 21/5/2024 في الجولة الـ 24 ببطولة دوري Nile، حيث واجه طلائع الجيش نظيره الجونة، فيما استضاف بلدية المحلة نظيره الداخلية، بينما واجه سيراميمكا فريق البنك الأهلي.

وتمكن سيراميكا من احتلال المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 34 نقطة، بينما يسكن البنك الأهلى المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة، يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الـ15 في جدول الدورى برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك، بينما يقبع الداخلية في المركز الـ18 والأخير في الجدول برصيد 12 نقطة فى جدول الدورى وله مباراة مؤجلة ضد الأهلى.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي..

طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع الجونة فى صراع المنطقة الدافئة بالدوري

تعادل فريقا طلائع الجيش والجونة، سلبيا في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024.

سيراميكا يهزم البنك الأهلى بهدف من النيران الصديقة فى دورى Nile

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة ، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile .

بلديلة المحلة يستعيد ذاكرة الانتصارات فى دورى nile بعد غياب ويهزم الداخلية

فاز بلدية المحلة على الداخلية بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى).