"تجديد التعاقد".. الكشف عن موقف مودريتش من الاستمرار مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، عن توصل نجم وسط الفريق لوكا مودريتش لاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لتجديد تعاقده مع الفريق الملكي لموسم آخر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية اليوم، أن مودريتش سيستمر رفقة الفريق لمدة موسم آخر، بعد التوصل للاتفاق مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، خلال جلسة جمعت الطرفين معاً اليوم.

وأشارت الصحيفة، أن التوقيع الرسمي بين مودريتش والفريق الملكي، يتم خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية.

وأوضحت الصحيفة، أن الهدف من تجديد عقد مودريتش مع الفريق، في الأساس هو ضمان استمرار عدد من اللاعبين الكبار في الفريق، خاصة بعد إعلان توني كروس اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي.

وخاض اللاعب صاحب الـ 38 عاماً، 44 مباراة رفقة الفريق الملكي هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في أغسطس 2012، قادماً من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

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