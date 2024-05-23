"الزمالك والدوري الإيطالي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المنافسات والمسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في بطولة الدوري الإيطالي.

كما يلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الزمالك ضد مودرن فيوتشر.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الدوري الإيطالي

كالياري ضد فيورونتينا.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الرياض ضد النصر.. "SSC".. 9 مساءً.

الرائد ضد الأهلي.. "SSC".. 9 مساءً.

الاتحاد ضد ضمك.. "SSC".. 9 مساءً.

الهلال ضد الطائي.. "SSC".. 9 مساءً.

الفيحاء ضد التعاون.. "SSC".. 9 مساءً.

الفتح ضد الحزم.. "SSC".. 9 مساءً.

الاتفاق ضد الشباب.. "SSC".. 9 مساءً.

الأخدود ضد الوحدة.. "SSC".. 9 مساءً.

أبها ضد الخليج.. "SSC".. 9 مساءً.

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