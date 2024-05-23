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"الزمالك والدوري الإيطالي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المنافسات والمسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في بطولة .

كما يلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الزمالك ضد مودرن فيوتشر.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الدوري الإيطالي

كالياري ضد فيورونتينا.. "أبو ظبي بريميوم 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الرياض ضد النصر.. "SSC".. 9 مساءً.
الرائد ضد الأهلي.. "SSC".. 9 مساءً.
الاتحاد ضد ضمك.. "SSC".. 9 مساءً.
الهلال ضد الطائي.. "SSC".. 9 مساءً.
الفيحاء ضد التعاون.. "SSC".. 9 مساءً.
الفتح ضد الحزم.. "SSC".. 9 مساءً.
الاتفاق ضد الشباب.. "SSC".. 9 مساءً.
الأخدود ضد الوحدة.. "SSC".. 9 مساءً.
أبها ضد الخليج.. "SSC".. 9 مساءً.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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