قرار حاسم من كولر قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي دخول لاعبي الأحمر في معسكر مغلق قبل مواجهة الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي التونسي، حيث يسعى الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب من أجل حسم لقب البطولة رسميًا.

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وقرر كولر دخول لاعبي الفريق الأحمر في معسكر مغلق بداية من اليوم حتى موعد المباراة المقرر له السبت، وذلك من أجل فرض مزيد من التركيز على لاعبي الفريق”.

كما قرر كولر إبعاد اللاعبين عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام لصعوبة المباراة، ورغبته في تركيز اللاعبين من أجل حسم لقب البطولة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.