مدرب البايرن الأسبق.. برشلونة يجد بديل تشافي ويستعد للمفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" بديل المدرب الإسباني تشافي هرنانديز في برشلونة.

وأوضح الإيطالي أن برشلونة يسعى لإجراء اتصالات مع هانز فليك، حيث كان ينتظر خيار برشلونة باعتباره الخيار المفضل لديه منذ أشهر.

وأكد رومانو أن فليك لم يجر أي محادثات مع تشيلسي مطلقا، ويركز بشكل كامل على خيار برشلونة في حال مغادرة تشافي.

وسبق للمدرب الألماني وأن تولى القيادة الفنية لبايرن ميونخ وهوفنهايم ومنتخب ألمانيا.

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