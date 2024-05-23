اخبار الرياضه

مدرب البايرن الأسبق.. برشلونة يجد بديل تشافي ويستعد للمفاوضات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" بديل المدرب الإسباني تشافي هرنانديز في .

وأوضح الإيطالي أن برشلونة يسعى لإجراء اتصالات مع هانز فليك، حيث كان ينتظر خيار برشلونة باعتباره الخيار المفضل لديه منذ أشهر.

وأكد رومانو أن فليك لم يجر أي محادثات مع مطلقا، ويركز بشكل كامل على خيار برشلونة في حال مغادرة تشافي.

وسبق للمدرب الألماني وأن تولى القيادة الفنية لبايرن ميونخ وهوفنهايم ومنتخب ألمانيا.

اقرأ أيضًا:

الموت يفجع رئيس اتحاد الكرة الأسبق

ياسين البحيري يشكر الزمالك ويؤكد: كرة القدم مجرد لعبة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا