بالقوة الضاربة.. قائمة الاهلي لمباراة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن قائمة الفريق الأحمر قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

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الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، احمد عبد القادر ، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، احمد كوكا، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب من أجل حسم لقب دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للنادي الاهلي وأن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهاية بثلاثية مقابل هدفين.