أشرف بن شرقي يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطورات بشأن مستقبل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الريان، واقترابه من الدوري السعودي الصيف القادم.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية عبر فيس بوك صورة اللاعب وكتب عليها: “المغربي أشرف بن شرقي يتلقى عروضًا محلية وآخر من نادي سعودي بعدما أصبح قريبًا من الرحيل عن نادي الريان”.

وكان قد انضم بن شرقي مطلع موسم 2023- 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد فقط.

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بينما كان بن شرقي لاعبًا لـ نادي الزمالك المصري لمدة 3 مواسم، حيث انضم عام 2019 قادمًا من الهلال السعودي.

وكان قد تواصل مسؤولو نادي الزمالك مع أشرف بن شرقي من أجل العودة للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، على أمل حل أزمة القيد المفروضة على النادي بسبب قضية خالد بوطيب.