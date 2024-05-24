نهائي أفريقيا.. موعد فتح الاستاد وممنوعات الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر جماهير القلعة الحمراء مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي مساء السبت.

وتقام مباراة الأهلي والترجي مساء السبت في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وقال محمود القاضي المسؤول عن تأمين مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تصريحات تليفزيونية "مسموح بدخول 53 ألف متفرج، استقبال الجماهير بداية من الساعة الثانية ظهرًا ومستمرين في استقبالهم حتى اكتمال سعة الاستاد قبل بداية اللقاء ولن يتم السماح بتواجد الجمهور داخل أرضية الملعب تمامًا، المسموح لهم بالتواجد مثل رئيس النادي الأهلي وممثل نادي الترجي التونسي، ورئيس الكاف".

وأضاف: "ممنوع دخول جميع المأكولات والمشروبات المتواجدة في علب زجاجية أو معدنية، ممسوح الدخول بعبوات بلاستيكية أو معلبات خفيفة".

وواصل "الشعلات الحرارية ممنوع دخولها، وأقلام الليزر أو الصافرات الشبيهة بصافرة الحكم، ممنوع دخول كابلات الشواحن والهاند فري والباور بانك".

وأتم: "ممنوع دخول أي أعلام أو أي لافتات عليها إشارات مسيئة، ومسموح بدخول أعلام الأهلي ومصر".