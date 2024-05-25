موقف ثنائي الاتحاد المصاب من خوض مباراة الكلاسيكو أمام النصر في الدوري السعودي

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في السعودية المباراة النارية التي سوف تجمع بين فريقي الاتحاد والنصر في الجولة الأخيرة من الدوري.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن البرازيليين فابينيو تفاريس ولويز فيليبي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سوف يخضعان إلى اختباراتٍ بدنية السبت والأحد.

يأتي ذلك من أجل تحديد موقفهما من خوض مباراة النصر في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.

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كما أن زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، قد قطع شوطًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي ويحاول أن يكون جاهزًا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

وعاد فابينيو وفيليبي إلى التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد منتصف الأسبوع الماضي، إلا أنهما لم يشاركا مع العميد بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

وينتظر الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة مارسيلو جالاردو، القرار الطبي من أجل ضمهما إلى القائمة أو مواصلة الابعاد في المباراة الأخيرة في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن فابينيو كان قد أصيب في فخذه مطلع شهر مارس الماضي، بينما تعرض فيليبي إلى إصابة في الموضع ذاته خلال النصف الأول من أبريل الماضي.