شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعدادا لمودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقاً بمدينة الإسكندرية استعداداً لمباراته المقبلة، والتى تجمعه بنظيره فريق مودرن فيوتشر والمقرر إقامتها على استاد برج العرب فى السابعة مساء غداً الأحد، الموافق السادس والعشرين من مايو الجارى.

كان المصرى قد تعادل فى مباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدورى، والتى جمعته بنظيره فريق إنبى وهى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

واختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، التونسى معتز زدام لاعب النادى المصرى، كأفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام إنبى، والتى جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24، وانتهت بالتعادل السلبى.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.