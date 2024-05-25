شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نصف نهائى بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش بـ 4 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت منافسات الدور نصف النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التي تقام في مدينة مانشستر خلال الفترة بين 22 إلى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان 5 لاعبين مصريين قد تأهلوا لهذا الدور وهم: فارس الدسوقي، نور الطيب، روان العربي، سلمى هاني، يوسف إبراهيم.

نور الطيب وروان العربي

سلمى هاني والإنجليزية جورجينا كيندي

يوسف إبراهيم والويلزي جويل مكين

فارس الدسوقي وجريج لوبان

وتحمل البطلة المصرية نور الطيب، وزوجها علي فرج، لقب النسخة الماضية من بطولة مانشستر للاسكواش.

وشهدت البطولة مشاركة:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، محمد الشربيني.

6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور الطيب، فريدة محمد، روان العربي، سلمى هاني، نور أبو المكارم، هيا علي.

وتحمل البطلة المصرية نور الطيب، وزوجها علي فرج، لقب النسخة الماضية من بطولة مانشستر للاسكواش.